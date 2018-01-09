Трамп будет баллотироваться на второй срок в 2020 году

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Дональд Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы в 2020 году. По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, за время работы в качестве главы государства американский лидер уже добился значительных успехов в различных областях.

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы главы государства в 2020 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Он, безусловно, будет вновь баллотироваться в президенты", - сказал представитель Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, за время работы в качестве президента США Трамп уже добился значительных успехов в области экономического развития страны, а также обеспечил разгром запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".