Житель ХМАО катался на пристегнутой к машине "ватрушке" и погиб

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В Когалыме двое молодых людей катались на снегокате и надувных санках, которые были пристегнуты к машине. Во время движения автомобиля они выкатались на встречную полосу и столкнулись с другой легковушкой. В результате аварии один из молодых людей погиб.

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина погиб, катаясь на пристегнутой к автомобилю "ватрушке". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

В понедельник вечером в городе Когалыме девушка за рулем иномарки перевозила на гибкой сцепке снегокат и надувные санки – "ватрушку". На них находились двое молодых людей в возрасте 23 лет. Во время движения машины они выкатались на встречную полосу и столкнулись с другим автомобилем.

"В результате ДТП двое молодых людей, находившиеся на снегокате и надувных санках, получили телесные повреждения, от которых один молодой человек впоследствии скончался на месте происшествия", - отметили в ГИБДД.

В полиции подчеркнули, что погибший в момент аварии находился на надувных санках. По данному факту в отношении девушки-водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.