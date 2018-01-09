В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге девятиэтажного дома

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В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге многоэтажного дома. ЧП произошло накануне, загорелся фасад девятиэтажки, ликвидировать пожар удалось лишь на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Погиб один человек, 184 были эвакуированы.

Подозреваемый в поджоге квартиры в многоэтажном доме в Тюмени задержан, об этом РИА Новости сообщили в СУ СК России.

На данный момент 15 человек остаются в пунктах временного размещения, остальные разместились у родственников и знакомых. Возле сгоревшего дома дежурят полицейские, чтобы предотвратить факты мародерства.

Ранее в понедельник загорелся девятиэтажный жилой дом на улице Олимпийская. Возгорание началось в квартире на третьем этаже, из квартиры огонь перекинулся на сайдинг. Ликвидировать пожар удалось лишь на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадали 43 квартиры. В результате пожара погиб один человек, 184 были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело о поджоге.

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