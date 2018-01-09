На трассе под Иркутском сгорел рейсовый автобус
Теги: мчс автобус иркутск Происшествие
На федеральной трассе "Вилюй" в Иркутской области сгорел рейсовый автобус. В момент возгорания в салоне находились 32 человека. Все они были своевременно эвакуированы и в результате происшествия никто не пострадал.
Следовавший из Иркутска и Усть-Илимс рейсовый автобус сгорел на федеральной трассе "Вилюй" в Иркутской области. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
"В салоне находились 32 человека. Все были своевременно эвакуированы. Никто не пострадал. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки", - отметили в ведомстве.
Все пассажиры были доставлены в Усть-Илимск попутным транспортом.
Читайте также:
Житель ХМАО катался на пристегнутой к машине "ватрушке" и погиб
Шестеро неизвестных в масках совершили налет на квартиру москвича
Семья из четырех человек погибла во время пожара в Сергиевом Посаде