В "Шереметьево" экстренно сел самолет с искрящейся электропроводкой

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Boeing-737, направлявшийся из Екатеринбурга в московский аэропорт "Внуково", экстренно приземлился в "Шереметьево" из-за неполадок в электропроводке. Стюардессы обнаружили возгорание перед дверью в кабину пилотов и попытались самостоятельно справиться с огнем, однако через некоторые время проводка вновь начала искрить.

Пассажирский самолет Boeing-737, выполняющий рейс "Москва-Екатеринбург", экстренно приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево" из-за неисправной электропроводки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Перед посадкой в Москве бортпроводницы заметили возгорание и дым перед дверью в кабину пилотов и самостоятельно при помощи огнетушителя попробовали справиться с пожаром. Однако спустя некоторое время проводка вновь начала искрить.

Пилоты смогли посадить самолет в "Шереметьево". После приземления самолета всех пассажиров эвакуировали, а лайнер отстранили от полетов. По данным табло аэропорта "Кольцово", самолет авиакомпании "Победа" следовал в московский аэропорт "Внуково".

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