Предъявлены обвинения по делу о пожаре на обувной фабрике под Новосибирском

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Суд в Новосибирской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста собственнику и двум директорам обувной фабрики, где 4 января при пожаре погибли десять человек. Им предъявлены обвинения.

Искитимский районный суд Новосибирской области отправил под домашний арест на два месяца собственника и двух директоров обувной фабрики, где 4 января при пожаре погибли десять работников предприятия.

Как сообщили ТАСС в СУ СК по Новосибирской области, им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности и нарушении правил безопасности при проведении работ.

По версии следствия, аварийный цех не был оборудован автоматическими установками пожаротушения.

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