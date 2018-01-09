Уволенный за сексизм сотрудник обвинил Google в дискриминации

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Компанию Google обвинили в дискриминации "белых мужчин с консервативными взглядами". Иск в суд подал бывший сотрудник корпорации, уволенный за дискриминацию женщин.

Бывшие сотрудники Google подали против компании коллективный иск в Верховный суд Калифорнии. Как сообщает "ТВ Центр", они обвиняют интернет-корпорацию в дискриминации работников по принципу цвета кожи и консервативных политических взглядов.

Этим летом один из инициаторов заявления Джеймс Деймор распространил среди своих коллег служебную записку. В ней шла речь о том, что женщины якобы меньше приспособлены к работе в технической сфере из-за биологических отличий от мужчин. Именно за эти рассуждения Джейсма и уволили из Google. Теперь он и другие бывшие сотрудники требуют от цифрового гиганта компенсации.