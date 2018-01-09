Кремль призвал не мешать переговорам КНДР и Южной Кореи

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Кремль приветствует прямой диалог между представителями КНДР и Республики Корея. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, только путем переговоров можно снять напряженность на Корейском полуострове. В то же время Москва призвала воздержаться от любых шагов, которые могли бы помешать прямому диалогу Сеула и Пхеньяна.

Южная Корея и КНДР начали переговоры о налаживании отношений, сообщает "ТВ Центр". Впервые за два года стороны встретились в так называемом "Доме мира", где многократно проходили различные встречи представителей юга и севера.

В составе каждой делегации 5 человек во главе с министрами. Ключевые темы закрытой беседы - ядерная программа Пхеньяна и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане. Северная Корея уже подтвердила готовность отправить своих лучших спортсменов на Игры. В свою очередь Сеул предложил провести встречу семей, разделённых войной.

О намерении урегулировать ситуацию на Корейском полуострове заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации.