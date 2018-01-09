Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов по пригороду Дамаска
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Сирийская армия обвинила Израиль в нанесении авиационных ударов по военной базе в пригороде Дамаска. Отмечается, что помимо этого израильские военные применили ракеты класса "земля-земля". Власти Израиля пока не комментируют данную информацию.
Сирия обвинила армию обороны Израиля в нанесении ракетных и авиационных ударов по складам оружия на сирийской военной базе в пригороде Дамаска. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным командования сирийской армии, военные самолеты Израиля нанесли удары по военной базе в районе Аль-Катифа в 13 километрах к востоку от Дамаска. По их информации, ВВС Сирии также сбили один из израильских самолетов.
Отмечается, что помимо нанесенного авиационного удара Израиль применил ракеты класса "земля-земля". Израильские власти пока не комментируют данную информацию.
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