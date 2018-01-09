Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов по пригороду Дамаска

Теги: сирия израиль ракета Сирийский конфликт авиация

Сирийская армия обвинила Израиль в нанесении авиационных ударов по военной базе в пригороде Дамаска. Отмечается, что помимо этого израильские военные применили ракеты класса "земля-земля". Власти Израиля пока не комментируют данную информацию.

Сирия обвинила армию обороны Израиля в нанесении ракетных и авиационных ударов по складам оружия на сирийской военной базе в пригороде Дамаска. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным командования сирийской армии, военные самолеты Израиля нанесли удары по военной базе в районе Аль-Катифа в 13 километрах к востоку от Дамаска. По их информации, ВВС Сирии также сбили один из израильских самолетов.

Отмечается, что помимо нанесенного авиационного удара Израиль применил ракеты класса "земля-земля". Израильские власти пока не комментируют данную информацию.