Участника гонок на Gelandewagen поймали с поддельными документами

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Полиция задержала в Москве участника гонки на Gelandewagen в 2016 году Абдувахоба Маджидова. Молодой человек, лишенный ранее прав, управлял машиной по поддельным документам.

В Москве полиция задержала одного из участников скандальной гонки на Gelandewagen в 2016 году. Несмотря на лишение прав, Абдувахоб Маджидов снова сел за руль и попал в ДТП, передает "ТВ Центр".

Два года назад молодой человек и его друзья на дорогой иномарке устроили гонки. Они пытались скрыться от полиции и вели трансляцию происходящего в интернете. Тогда Маджидова лишили водительских прав, но затем снова задержали за езду по встречной полосе и использование чужих документов.

Накануне вечером молодой человек вновь сел за руль и попал в аварию на Профсоюзной улице. Прибывшие для оформления ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили у него документы, выданные на имя другого человека. Маджидова доставили в ближайшее отделение. Сейчас против него возбуждено дело об административном правонарушении.

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