В Кремле прокомментировали атаку террористов на базу Хмеймим в Сирии

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Дмитрий Песков заявил, что вылазки террористов в Сирии не прекратятся, однако военная инфраструктура в Хмеймиме и Тартусе готова к борьбе с боевиками. Накануне российские военные отразили атаку 13 ударных беспилотников на объекты России в арабской стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вылазки террористов в Сирии продолжатся, однако оставшийся в арабской стране контингент российских военных обладает всеми возможностями для борьбы с боевиками. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается военно-боевой и иной составляющей, лучше информацию получать от наших коллег из министерства обороны. Принимая решение о выводе наших военных из Сирии, руководствовались прежде всего тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций", - сказал Песков.

Песков отметил, что вылазки террористов не прекратятся в одночасье, но военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладает всеми необходимыми возможностями для борьбы с боевиками.

Накануне сообщалось, что российские военные отразили атаку 13 ударных беспилотников на объекты России в Сирии. Семь летательных аппаратов были уничтожены ЗРК "Панцирь-С1". Управление шестью беспилотниками было перехвачено. Три из них удалось посадить за территорией российской базы, еще три взорвались при столкновении с землей.

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