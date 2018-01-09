Актера Кокшенова выписали из больницы
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Народный артист России Михаил Кокшенов выписан из больницы. В октябре минувшего года его госпитализировали с инсультом в Первую градскую больницу имени Пирогова.
Российский актер Михаил Кокшенов выписан из больницы после перенесенного инсульта, об этом агентству "Москва" сообщила дочь актера Алевтина Вокрош.
"Да, его выписали. Он сейчас дома", - сообщила она.
В октябре минувшего года Кокшенову стало плохо на улице, прохожие вызвали ему скорую помощь. Его госпитализировали Городскую клиническую больницу №1 в Москве и поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Дочь актера рассказала, что у отца произошел инсульт.
Михаил Кокшенов играл в некоторых фильмах Леонида Гайдая, среди которых есть "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982). Также он, в частности, участвовал в работах над фильмами "По улицам комод водили..." (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина. В 2002 году Кокшенов удостоен звания народного артиста России.
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