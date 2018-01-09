Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской дал показания

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Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский дал показания и назвал свой поступок "оправданным". По данным СМИ, задержанный — отец Дмитрия Россошанского, который ранее получил семь лет тюрьмы за ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской.

На Украине задержан подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Как сообщили в полиции, он уже дал показания, передает "ТВ Центр".

Ожидается, что во вторник суд изберёт ему меру пресечения.

Тело Ноздровской было найдено 1 января в реке в Киевской области. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Следствие рассматривает несколько версий. Однако родные погибшей уверены, что преступление связано с профессиональной деятельностью Ирины и было совершено из мести.

Правозащитница добилась семи лет тюрьмы для племянника главы Вышгородского районного суда по вине которого несколько лет назад в ДТП погибла сестра Ноздровской.