В программу медосмотра Трампа не включили визит к психиатру

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Президент США Дональд Трамп не будет проходить осмотр у психиатра во время медицинского обследования, которое запланировано на начало 2018 года. Политические противники Трампа неоднократно заявляли о его неуравновешенности.

Осмотр у психиатра не включен в медицинское обследование американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Политические противники Трампа со ссылкой на психиатров неоднократно заявляли о том, что глава государства психически неуравновешен, несмотря на то, что по правилам специалисты не должны выносить профессиональное суждение об общественном деятеле, если не осматривали его лично.

"У него (Трампа - прим. ред.) острый ум. Он рабочая лошадь и требует, чтобы его сотрудники были такими же", - сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

В свою очередь Трамп в ответ на обвинения назвал себя "психологически устойчивым гением".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пройдет медицинское обследование в начале 2018 года. Американский лидер разрешил врачам обнародовать результаты.

В сентябре 2016 года еще будучи кандидатом в президенты Трамп предоставил справку о состоянии здоровья. Трамп принимает лекарства для снижения уровня холестерина, а также аспирин в малых дозах, не употребляет алкоголь и не курит. По общему заключению врачей, у Трампа "отличные показатели физического здоровья".

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