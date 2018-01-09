"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на премию BAFTA

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Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на премию Британской академии кино и телевидения в категории "Лучший фильм на иностранном языке". 71-я церемония вручения наград BAFTA состоится в Лондоне 18 февраля.

Фильм "Нелюбовь" номинирован на премию Британской академии кино и телевидения (BAFTA) в категории "Фильм не на английском языке". Об этом сообщается на сайте премии.

В номинации также представлены драма "Она" Пола Верховена, картина Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", южнокорейский триллер "Служанка" режиссера Пан Чхан Ука и "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фахради.

Вручение наград BAFTA пройдет 18 февраля.

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