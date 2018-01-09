Трамп забыл слова гимна США

Теги: В мире сша президент гимн трамп

Во время исполнения гимна США на университетском футбольном чемпионате в Атланте Дональд Трамп держал правую руку на сердце и пел, однако не попадал в слова куплета. После этого многие заподозрили американского президента в незнании национального гимна.

Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он не знает слов американского гимна. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на BBC News.

В интернете появилось видео исполнения Трампом национального гимна на университетском футбольном чемпионате в Атланте. На кадрах видно, что президент США держит правую руку на сердце и поет, но не попадает в слова куплета.

При этом за несколько часов до посещения футбольного матча Трамп написал на своей странице в Twitter: "Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали и наш национальный гимн".

Читайте также:

В программу медосмотра Трампа не включили визит к психиатру

Трамп будет баллотироваться на второй срок в 2020 году