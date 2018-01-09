В Москве водитель "Газели" насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
На юге Москвы водитель "Газели" сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался. Машина объявлена в розыск.
Московская полиция разыскивает водителя "Газели", который насмерть сбил человека на юге столицы, сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел на улице Ясеневая возле дома №39. Водитель белой "Газели" совершил наезд на пешехода, а затем скрылся с места ДТП. Пострадавший от полученных травм скончался.
В полиции добавили, что "Газель" объявлена в розыск.
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