Роспотребнадзор опроверг введение в столице особых требований по инсоляции

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Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что для столичного жилья им разработан проект санитарных правил, отличных от действующих по всей стране. Ранее в СМИ сообщалось, что ведомство предлагает уменьшить освещенность квартир.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опровергла информацию о введении особых требований по инсоляции на территории Москвы, содержащихся в проекте санитарных правил. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ряд публикаций в СМИ содержит некорректную информацию о том, что Роспотребнадзором разработан проект санитарных правил, которыми в части инсоляции "для столичного жилья могут быть введены отдельные санитарно-эпидемиологические требования, отличные от действующих по всей стране <….> Никаких отдельных требований по инсоляции и естественной освещенности для территории Москвы проектом санитарных правил не предполагается", - заявили в ведомстве.

Термин "инсоляция", пояснили в Роспотребнадзоре, означает облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами, а естественная освещенность, согласно межгосударственному стандарту "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности", создается внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения).

Ранее газета "Известия" сообщила, что Роспотребнадзор предлагает уменьшить инсоляцию столичных квартир. Отмечалось, что ведомство разработало проект "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях... для территории города Москвы". Его требования будут относиться только к новостройкам, говорилось в материале издания.

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