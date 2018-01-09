Собянин рассказал о скором открытии метро "Селигерская"

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах продления Люблинско-Дмитровской линии метро - через два-три месяца откроется участок от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская".

Пассажирское движение на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" планируется запустить в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Мэр совместно с метростроевцами проехал в мотовозе, инспектируя ход работ на новом участке метро, осмотрел станцию "Селигерская", "Верхние Лихоборы", "Петровско-Разумовская".

"Хорошее событие - продолжаем строительство на севере Москвы, продлеваем Дмитровскую ветку метро. Сегодня проехали про трем станциям - технический пуск. Основные работы закончены от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Надеюсь, что в течение двух-трех месяцев здесь уже пойдут пассажирские поезда", - сказал Собянин в ходе технического пуска на новом участке метро.

Мэр отметил, что продление линии метро продолжится до поселка Северный.

"Так что продление этой ветки будет касаться шести районов Москвы. Около полумиллиона населения почувствует улучшение транспортной ситуации", - добавил Собянин.

Он поблагодарил строителей за то, что они не прекращали свою работу даже в праздничные дни.

Напомним, всего в 2011-2017 годах в столице построено 114,4 километра новых линий метро, 61 новая станция, 3 вестибюля, 6 электродепо Московского метрополитена и МЦК.