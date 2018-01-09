В Москве открылись пункты утилизации елок

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Пункты утилизации новогодних елок открылись в Москве. Они будут работать до 1 марта.

В столице начинается "Ёлочный круговорот". Москвичам предлагают сдать ёлки на утилизацию. Акция в этом году продлится дольше, чем в предыдущие - до 1 марта, передает "ТВ Центр".

В Москве открылось 12 пунктов приёма ёлок. Адреса можно найти на сайте "Мосприроды" и других городских ресурсах. Пункты расположены на охраняемых природных территориях, где для натуральной древесины и хвои найдут достойное применение. В итоге новогодние ёлочки снова станут частью природы.