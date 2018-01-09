Собянин назвал сроки открытия нового участка метро на севере Москвы

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Люблинско-Дмитровская линия столичного метро на севере города стала длиннее ещё на 3 станции. Ветку продлили от "Петровско-Разумовской" до станции "Селигерская". Во вторник был проведен технический запуск, в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Уже через несколько месяцев на новом участке салатовой ветки поедут поезда с пассажирами.

Станция глубокого заложения "Окружная" — первая на новом участке салатовый ветки, сообщает "ТВ Центр". От уровня платформы до уровня земли — 50 метров. Сложное инженерное сооружение, поэтому технологи здесь применяли самые новейшие — от усиленной вентиляции до гидронасосов. Во время проходки тоннеля строители наткнулись на водоносный слой. Каждый день приходилось выкачивать 2 олимпийских бассейна. Подземные потоки удалось отвести в сторону.

"Отрадное", "Останкино", "Бескудниково", "Западное Дегунино" — больше полумиллиона человек получат удобный доступ к метрополитену "Окружная" расположена вдоль Локомотивного проезда. Дальше на север – "Верхние Лихоборы". Замыкает участок "Селигерская". Станция откроет двери на пересечении Коровинского и Дмитровского шоссе.

Во вторник Серей Собянин осмотрел станцию "Селигерская" и даже проехался по новым тоннелям. Специальный состав проверяет целостность полотна. Едут специально медленно, чтобы ничего не упустить. Но даже на такой скорости от "Селигерской" до "Окружной" – быстрее, чем по земле.

"Сегодня проехали по трем станциям, это технически пуск. Основные работы закончены. От "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Хотел поблагодарить, коллеги, спасибо за работу. Вы работали и не останавливались даже в праздничные дни. Продолжайте также работать, чтобы мы в течение двух-трёх месяцев запустили пассажирское движение", - сказал Собянин.

Качеством работ мэр остался доволен. Поблагодарил строителей за их труд и наметил дальнейшие планы. Еще через несколько лет Люблинско-Дмитровская линия выйдет за пределы МКАД, до посёлка Северный.

Виктор Прокушев, Александр Терентьев, Сергей Сенченков, Михаил Боборев и Максим Силаев. "ТВ Центр".