Жителя Подмосковья задержали за кражу диджейского пульта

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Житель Подмосковья, видимо, решил разнообразить себе новогодние праздники и стащил со склада диджейскую аппаратуру. Причём столько, что полицейские, когда задержали вора, замучились заносить похищенное в протокол. Но главное, сам мужчина слабо представлял себе, что именно он украл и как всем этим пользоваться.

Новогодние праздники считаются среди воров самым удобным временем для краж, сообщает "ТВ Центр". Видимо, так думал и тридцатилетний житель Волоколамского района. В одну из праздничных ночей он незаконно проник в хозяйственную постройку дома по улице Щёкино. Мужчина похитил диджейский пульт-микшер, музыкальную колонку, роутер, провода, тройники и удлинители.

Сотрудникам полиции буквально по горячим следам удалось разыскать злоумышленника на соседней улице. Свою вину задержанный отрицать не стал. Как выяснилось, ранее он уже был судим.

Большинство похищенных вещей оказалось в доме задержанного. Их было так много, что процедура описи заняла у полицейских не один час. Недосчитался пострадавший и большой катушки кабеля, которая находилась во дворе и была приготовлена для замены коммуникаций.

Часть найденного оборудования оказалась испорчена. От всех проводов были отрезаны вилки и штекеры. Вероятно, злоумышленник планировал продать дорогой кабель. Теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".