Госдума в весеннюю сессию рассмотрит более тысячи законопроектов

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Депутаты Госдумы вышли с новогодних каникул. В весеннюю сессию парламентариям предстоит рассмотреть более тысячи законопроектов. Приоритетом работы нижней палаты парламента станет законодательное обеспечение цифровой экономики, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Государственная дума начала работу после новогодних праздников. Во вторник депутаты обсудили общую повестку весенней сессии, передает "ТВ Центр".

Официально она откроется в среду на первом в этом году пленарном заседании. В ближайшие месяцы парламентариям предстоит рассмотреть более тысячи законопроектов, в том числе меры по развитию малого и среднего бизнеса. Также депутаты должны принять более 20 поправок в законодательство. Они необходимы, чтобы реализовать все поручения из послания президента.

"Один из главных приоритетов - это законодательное обеспечение цифровой экономики. Затем в приоритете вопрос обеспечения жильем наших граждан. Защита граждан, кто вложил свои средства в рамках долевого строительства. Это также тема, которая нас волнует. Мы ее планируем рассмотреть в весеннюю сессию", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.