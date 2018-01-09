Как живут папуанские пингвины в Московском зоопарке

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В Московский зоопарк прилетели папуанские пингвины. Таких пингвинов в столичном зоосаде ещё не было, а теперь есть - и целых 6 штук. На новом месте черно-белые красавцы уже освоились: вовсю плавают, играют и, разумеется, отъедаются.

Дружная компания в черных фраках все делает сообща. Желание каждого - уважают. Захочет пройтись один — на прогулку вышагивают стайкой, решит кто-то поплавать - ныряют все. Эти шустрые птицы - прекрасные пловцы, отмечает "ТВ Центр". Под водой папуанские пингвины могут развивать скорость до 36 километров в час и нырять на глубину до 100 метров. В дикой природе пингвины именно вплавь спасаются от своих заклятых врагов - морских леопардов, касаток и тюленей. В Московском зоопарке антарктические птицы могут быть спокойны.

Общительные и контактные, пингвины не боятся людей. Они выращены в неволе и потому сразу оценили удобство нового жилья - играют с солнечными зайчиками, мячом, разглядывают тени. И как по команде принимают пищу дважды в день. Салака, мойва, корюшка, селедка, - меню стандартное. Аппетитное. Чтобы не было обжор и малоежек, птиц кормят с рук. В рыбу добавляют витамины. И пристально следят за физической активностью.

Авиаперелет из Германии птицы перенесли хорошо, а вот для адаптации на московской земле им понадобилось время. Весь первый день на новом месте пингвины простояли, на второй подошли к воде. И только на третьи сутки немного поели, нырнули, и освоились. Птиц в возрасте от 2 до 13 лет на зиму поселили в уличном вольере. Летом, в пору гнездования, пингвинью колонию переведут в помещение.

Папуанские пингвины более хладолюбивые, чем остальные виды. Их содержание требуют низких температур и чистой воды. Они пополнили птичье семейство. В Московском зоопарке уже живут пингвины Гумбольдта и очковые пингвины. Но папуанских можно легко отличить по отметине на голове – два белых клина вокруг глаз и оранжевый рисунок на черном клюве.

Анастасия Мартынова, Илья Ушаков. "ТВ Центр", Москва.