Под Саратовом мужчина убил приятеля из-за спора о телепередачах
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Житель Саратовской области убил приятеля ледорубом в новогоднюю ночь из-за спора о телепередачах. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время обвиняемый арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Саратовской области мужчина убил приятеля в новогоднюю ночь из-за спора о телепередачах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России по региону.
"Во время застолья уже после боя курантов между мужчинами произошел конфликт якобы из-за того, что они не сошлись во мнениях при выборе телепередачи. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удары по голове сначала находившимся в комнате металлическим ледорубом, а затем деревянной палкой", - говорится в сообщении.
По данным следствия, от полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время обвиняемый арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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