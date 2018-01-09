14:22, 09 января 2018

Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову

Теги:  В мире  израиль  палестина  сектор газа

Один из лидеров движения ХАМАС Имад аль-Алями случайно выстрелил себе в голову из личного оружия. Несчастный случай произошел во время того, как он проверял оружие у себя дома в секторе Газа.

Бывший член политбюро движения ХАМАС Имад аль-Алями случайно выстрелил себе в голову из личного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Один из лидеров ХАМАС Имад аль-Алями был тяжело ранен в голову пулей, случайно выпущенной из личного оружия", - говорится в заявлении движения.

Отмечается, что несчастный случай произошел во время того, как аль-Алями проверял оружие у себя дома в секторе Газа.

Другие новости

В других СМИ