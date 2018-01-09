В Германии прошел чемпионат по метанию рождественских елей

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В городе Вайденталь на юго-западе Германии прошло соревнование по метанию рождественских елей. Чемпионами троеборья, которое проводится местным футбольным клубом уже 12 лет подряд, стали 53-летний Франк Швендер и 43-летняя Сандра Шрайнер. В качестве награды им достались деревянные статуэтки лосей.

В Германии прошел чемпионат по метанию елок, передает ТАСС. Соревнование проводится в городе Вайденталь на юго-западе страны местным футбольным клубом уже 12 лет подряд и представляет собой троеборье.

Один из этапов - метание ели в высоту, когда участникам нужно перебросить дерево через планку. Другие два этапа связаны с метанием елки в длину: с разбега и с помощью веревки - как при метании молота.

В конкурсе приняли участие более 100 человек. Чемпионами стали 53-летний Франк Швендер и 43-летняя Сандра Шрайнер. В качестве награды им достались деревянные статуэтки лосей.

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