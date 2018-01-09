Премьер Польши отправил в отставку глав МИД и Минобороны

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Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского и министра национальной обороны Антони Мачеревича. Об этом он сообщил в ходе торжественной церемонии смены состава правительства в присутствии президента.

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел перестановки в правительстве страны, сообщает РИА Новости.

Глава кабмина отправил в отставку министра иностранных дел Витольда Ващиковского и министра национальной обороны Антони Мачеревича. Новым главой внешнеполитического ведомства стал Яцек Чапутович, политолог, профессор социальных наук, а главой оборонного - Мариуш Блащак, до этого времени возглавлявший МВД Польши.

Кадровые перестановки были озвучены в ходе торжественной церемонии смены состава правительства в присутствии президента Польши Анджея Дуды.

В декабре 2017 году премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку. Новым главой кабмина стал вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий, который обещал провести перестановки в правительстве.

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