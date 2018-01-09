Сеул и Пхеньян договорились о возобновлении переговоров по военным вопросам
Теги: Политика кндр южная корея переговоры
Южная Корея и КНДР решили возобновить переговоры по военным вопросам ради снижения напряженности на межкорейской границе. Также страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
Сеул и Пхеньян пришли к согласию о необходимости возобновить переговоры по военным вопросам с целью снижения напряженности вдоль границ, сообщает РИА Новости.
Кроме того, страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
9 января в Доме мира в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи начались первые с 2015 года межкорейские переговоры. Южную Корею на переговорах представляет министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, КНДР - председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.
Ранее о намерении урегулировать ситуацию на Корейском полуострове заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации.
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