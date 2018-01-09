В испанском морге мужчина очнулся перед вскрытием

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Заключенный тюрьмы в регионе Астурия был найден в своей камере без признаков жизни. Мужчину отвезли в морг, где он пришел в себя за несколько минут до проведения вскрытия. Сотрудники морга услышали храп из мешка, где находился 29-летний заключенный.

На севере Испании мужчина пришел в себя в морге за несколько минут до проведения вскрытия. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на испанские СМИ.

Мужчина отбывал заключение в тюрьме в регионе Астурия. Охранники обнаружили его в камере без признаков жизни. 29-летнего мужчину осмотрели три врача, после чего признали его мертвым и отправили в морг. За несколько минут до проведения вскрытия сотрудники морга услышали храп из мешка, в котором находился заключенный.

Мужчина пришел в себя, после чего ему помогли подняться на ноги и доставили в больницу. Врачи поставили ему диагноз каталепсия.