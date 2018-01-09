Ученые рассказали о смертельной опасности работы в ночную смену

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Работа в ночную смену приводит к риску заболевания раком у женщин, живущих в Европе и Северной Америке. Такую зависимость обнаружили китайские ученые.

Ученые из Китая обнаружили прямую зависимость между работой в ночную смену и риском заболевания раком. Об этом сообщает "Русская планета".

Согласно их утверждениям, данная зависимость прослеживается только у женщин, которые проживают в Северной Америке и Европе. Такие выводы были сделаны по результатам наблюдений за четырьмя миллионами представительниц женского пола в Северной Америке, Европе, Австралии и Азии. Онкозаболевания были обнаружены у 114 тысяч из них.

Также ученые полагают, что повышенный риск возникновения рака при работе во вторую смену обусловлен нарушением биоритмов и повышенным уровнем половых гормонов у американок и европеек.

Согласно результатам исследований, у жительниц Европы и США при работе в ночную смену риск развития любым форм онкологии возрастает на 19%. Также они узнали, что риск рака кожи повышается на 40%, рака груди – на 32%, рака органов системы пищеварения – на 18%.