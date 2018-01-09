Украина снизила импорт газа

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Украина с начала января 2018 года понизила среднесуточный импорт природного газа более чем на 16%, до 25,8 миллиона кубометров. Причина - теплая зима.

Украина с начала этого года снизила среднесуточный импорт природного газа на 16,2% из-за теплой погоды. Об этом сообщает "Газета.Ru".

"При этом среднесуточный импорт в декабре на 29,8% (на 13,1 млн кубометров) ниже аналогичного показателя за ноябрь (43,9 млн кубометров), что связано с теплой погодой и высокими запасами в подземных хранилищах (ПХГ)", - рассказали в агентстве.