Более 10 млн москвичей приняли участие в новогодних мероприятиях

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Активность жителей Москвы в новогодние каникулы была как никогда высокой. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за десять праздничных дней новогодние мероприятия посетили более 10 миллионов человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что активность жителей города в новогодние каникулы была как никогда высокой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В эти новогодние дни москвичи как никогда активно принимали участие в праздничных мероприятиях в парках, на ВДНХ и площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 миллионов человек", - сказал Собянин.

В эти новогодние дни москвичи как никогда активно принимали участие в праздничных мероприятиях в парках, на #ВДНХ и площадках фестиваля #ПутешествиевРождество. А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 миллионов человек. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 января 2018 г.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" на 83 столичных площадках продолжит работу до 14 января.