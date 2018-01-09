МВД объявило о сокращении 10 тысяч сотрудников ГИБДД

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Численность Госавтоинспекции сокращена на 10 тысяч человек с 1 января 2018 года, заявили в пресс-службе МВД России. При этом под сокращение не попадают должности, предназначенные для "совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений".

МВД России сократит 10 тысяч неукомплектованных и иных должностей в структуре ГАИ. Сокращенные сотрудники могут перейти на другие должности в ведомстве, передает пресс-центр МВД России.

"Указанные организационно-штатные мероприятия осуществляются руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей", - отметили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что сокращениям подвергнутся должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, которые предназначены для совершения регистрационных действий и проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

"С учетом оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельности и изменений законодательства в части упрощения процессуальных процедур в области обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоиспекции изъявившие желание, будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел, где их опыт будет применен и реализован", - отмечается в сообщении.

31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин своим указом сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 10 тысяч человек.