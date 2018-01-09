В Таиланде с круизного судна эвакуировали более сотни россиян

Теги: В мире туризм таиланд россияне спасение

Спасатели и сотрудники туристической полиции Таиланда эвакуировали 114 российских туристов с круизного судна, у которого заглох двигатель в Сиамском заливе. Россиян переправили на берег на скоростном катере в несколько приемов. Пострадавших нет.

Более 100 россиян эвакуировали с круизного судна, у которого заглох двигатель в Сиамском заливе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на СМИ Таиланда.

Группа из 114 российских туристов отправилась в экскурсионный тур компании Pattaya Bay Cruise. Трехпалубное судно отправилось от пирса Бали Хай в Паттайе, после чего направилось к островам Ко Рин и Ко Пет в Сиамском заливе с остановкой для снорклинга, рыбалки и купания. Выполнив программу корабль не смог доставить туристов обратно из-за сломавшегося двигателя.

Туристы позвонили на "горячую линию" туристической полиции. На место прибыли спасатели и на скоростном катере в несколько приемов переправили россиян на берег. Пострадавших нет.