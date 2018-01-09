Минобороны: самолет США был около "Хмеймима" во время атаки боевиков

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В Минобороны России прокомментировали заявление представителя Пентагона о том, что использованные в ходе атаки БПЛА террористов "легко доступны на открытом рынке". Также там подчеркнули, что самолет ВМС США Poseidon барражировал между "Тартусом" и "Хмеймимом" во время атаки дронов на российские военные объекты в Сирии.

Разведывательный самолет ВМС США Poseidon находился над акваторией Средиземного моря в момент атаки террористов 6 января на российские военные объекты в Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, которое есть в распоряжении TVC.ru.

Также в ведомстве подчеркнули, что заявление представителя Пентагона о том, что использованные в ходе атаки БПЛА террористов "легко доступны на открытом рынке" вызывают озабоченность у российской стороны.

"В заявлении Минобороны России о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях. Хотя, только для того чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран", - подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что до недавнего времени таких возможностей у боевиков не было. "Поэтому инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии "легко доступны на открытом рынке" вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки", - добавили в Минобороны.

"Более того, это заставляет по-новому взглянуть на странное совпадение, почему в момент атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более 4-х часов на высоте 7 тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США "Посейдон", - резюмировали в российском оборонном ведомстве.

Ранее во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вылазки террористов в Сирии не прекратятся, тем не менее, военная инфраструктура в "Хмеймиме" и "Тартусе" готова к борьбе с боевиками.

8 января сообщалось, что российские военные отразили атаку 13 ударных беспилотников на объекты России в Сирии. При этом анализ дронов, с помощью которых боевики пытались атаковать "Хмеймим", показал, что террористы получили технологии создания ударных БПЛА от одной из технологически развитых стран. Кроме того, в дронах использовались взрыватели иностранного производства.

Позднее сотрудник пресс-службы Пентагона, майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что ведомство не располагает детальными данными об обстоятельствах атаки боевиков на российские военные объекты в Сирии. При этом, он подчеркнул, что, орудующие на Ближнем Востоке экстремисты могут использовать при совершении вылазок беспилотные летательные аппараты (БПЛА), доступные в открытой продаже, передает ТАСС.