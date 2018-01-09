ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Явлинского и Жириновского

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Во вторник Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц Владимира Жириновского и Григория Явлинского на предстоящих выборах президента.

ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Владимира Жириновского и Григория Явлинского на президентских выборах. В списке представителей главы ЛДПР - 113 человек. Все они смогут агитировать за своего кандидата. У одного из основателей партии "Яблоко" - 106 доверенных лиц, сообщает "ТВ Центр".

По последним данным Центризбиркома, документы на регистрацию подали 15 самовыдвиженцев. Претенденты, которые уже прошли проверку, начали кампанию по сбору подписей. Им предстоит заручиться поддержкой 300 тысяч избирателей. Кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать 100 тысяч подписей. От этой процедуры освобождены только претенденты от парламентских партий.

Кандидаты от политических объединений, которые готовы участвовать в выборах, ещё могут подать свои документы в Центральную избирательную комиссию до полуночи 12 января.