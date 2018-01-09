Лед тронулся: о чем договорились КНДР и Южная Корея

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Первые за два года прямые переговоры представителей Северной и Южной Кореи завершились принятием совместного заявления. Из него следует, что обе стороны готовы сделать шаги к снижению военной напряжённости на Корейском полуострове и продолжить диалог. Переговоры прошли в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

К сегодняшней встрече приковано, без преувеличения, внимание не только корейских СМИ, но и всего мира. Мероприятие освещают 250 журналистов. Это первые за 2 года переговоры на высоком, министерском уровне между Севером и Югом. После обострения ситуации из-за ядерных испытаний Северной Кореи и подстегивания ее Вашингтоном чуть ли не до военного конфликта то, что Пхеньян и Сеул сядут за общий стол, казалось маловероятным, передает "ТВ Центр".

Но после того как северокорейский лидер в своем новогоднем обращении смягчил свою риторику в отношении соседа, а Южная Корея, в свою очередь, отложила, как минимум на время Олимпиады совместные военные учения с США, лед тронулся.

Место встречи - южнокорейская сторона зоны демилитаризации, деревня Пханмунджом. Именно здесь в 1953 году было достигнуто перемирие, которое стало концом военных действий между Северной и Южной Кореей. И во вторник делегации приветствовали друг друга в здании с символичным названием "Дом Мира", демонстрируя журналистам соответствующий настрой. Министры пожимают друг другу руки и улыбаются перед телекамерами.

"Мы уточнили нашу позицию о том, что Север и Юг сотрудничают на основе взаимного уважения и прекращают действия, усиливающие напряженность с обеих сторон. И что для установления мира нам необходимо немедленно возобновить переговоры для обсуждения проблем, касающихся денуклеаризации и других, связанных с этим вопросов", - отметил заместитель министра по делам объединения Республики Корея Чхун Хэ Сун.

Все, конечно, понимают, что первая встреча не станет решающей, но, по крайне мере, стороны, которые еще недавно могли и пострелять на границе, послали сигнал: они разделяют мнение о необходимости снижения напряженности и выступают за сотрудничество на основе сосуществования. Север и Юг во вторник восстановили линию экстренной военной связи между двумя странами и договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

Помимо спортсменов, Пхеньян намерен направить на Игры большую группу своих представителей: членов Национального олимпийского комитета, артистов, болельщиков и журналистов. Сеул, в свою очередь, заявил о готовности на время проведения Олимпиады приостановить некоторые санкции в отношении КНДР. Например, отменить запрет на въезд в страну для ряда официальных лиц Северной Кореи.

Юг также предложил возродить встречи семей, оказавшихся по разные стороны границ. Стороны также договорились возобновить переговоры, в том числе и по военным вопросам, и активизировать сотрудничество в разных областях, которое было заморожено из-за конфронтации вокруг ядерной программы Пхеньяна. Но будущее обсуждение самого главного вопроса - денуклеаризации полуострова -вряд ли пройдет так гладко. Ведь разрешение зависит не только от Севера и Юга, но и от позиций ряда других стран. В частности, США, Японии, Китая, России.

"Пока надо смотреть не на первый, а на второй шаг. Присутствие северокорейской делегации на Олимпиаде дает Ким Чен Ыну бонус к реноме, а Мун Джэину бонус к безопасности. Вопрос в том, насколько после первого раунда переговоров последует второй. Скорее всего, переговоры будут, денуклеаризация нет", - рассказал кандидат исторических наук, сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

Пхеньян вряд ли согласится, чтобы разоружили только Северную Корею и захочет гарантий. Пока именно ракеты являются гарантией безопасности для него самого. Позиция Вашингтона при этом неизменна: сначала разоружайтесь, потом, возможно, поговорим. А пока будем продолжать давление.

"Возможно, наступит время, когда мы сможем сесть за стол переговоров с Северной Кореей, но прежде, чем это случится, должно произойти многое. Они должны прекратить испытания. Они должны быть готовы говорить о ликвидации своего ядерного арсенала. Это должно произойти", - указала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В Кремле позитивно оценили начало прямых переговоров между Севером и Югом. Пресс-секретарь президента России напомнил, что российский лидер неоднократно призывал воздерживаться от действий или шагов, которые могли бы этому помешать.

Российские парламентарии предложили свою помощь в переговорах Пхеньяна и Сеула. При этом в Государственной Думе выразили надежду на то, что США не начнут по традиции давить на своего союзника Южную Корею из-за начала диалога, а дадут возможность самому корейскому народу самостоятельно договориться о своем будущем. Не мешать диалогу Севера и Юга призвали и в Совете Федерации.

Лилия Акиньшина, Артем Рассказихин, "ТВ Центр".