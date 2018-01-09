В Минобороны прокомментировали заявление США о дронах боевиков

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В момент неудавшейся атаки боевиков с помощью беспилотников на российские базы "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии в небе был замечен американский разведывательный самолет. Об этом заявили в Минобороны. В ведомстве выразили обеспокоенность наличием у террористов технологий, которые позволяют дистанционно напасть на любую страну.

В Минобороны обращают внимание на странное совпадение. В момент атаки беспилотников, запущенных террористами на российские военные объекты в Сирии, над Хмеймимом и Тартусом на высоте 7 тысяч метров барражировал разведывательный самолет США. Да и внимательно изучив захваченные летательные аппараты, военные специалисты установили: они только выглядят кустарно, начинка - самая современная, передает "ТВ Центр". Ориентирование в пространстве при помощи GPS, барометрические датчики, дистанционное управление рулями высоты и системой сброса прикрепленной бомбы. Дальность полета беспилотников - 100 километров.

"Всего этого у террористов до недавнего времени не было. Поэтому инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии "легко доступны на открытом рынке" вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки", - отметили в Минобороны.

Это сообщение российского военного ведомства стало реакцией на комментарий из Пентагона. В США заявили, что террористы для атаки на авиабазу Хмеймим использовали дроны, которые доступны для коммерческой продажи. Дорогостоящие, но относительно простые аппараты действительно десятками находили на объектах террористов. Но на этот раз налет производился при помощи 13 беспилотников самолетного типа, со сложной конструкцией и управлением. Такие, по мнению экспертов, в интернет-магазине не купишь.

"Разговоры отдельных официальных представителей Пентагона по поводу того, что в любом ларьке можно купить комплектующие для такого беспилотника - это вранье и лицемерие", - заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

В Москве уже не раз предупреждали, что подобная передача технологий ради геополитики может обернуться против Запада. Теперь боевики фактически бросают очередной вызов всему миру. При помощи простых беспилотников террористы в Сирии атаковали позиции правительственных войск. Но, по мнению экспертов, значительно увеличив дальность полета аппаратов, радикалы получили возможность сбрасывать бомбы на гражданские объекты. Причем, подобные теракты могут произойти не только на Ближнем Востоке, но и, например, в странах Европы.

Российские системы продемонстрировали свои возможности - шесть из 13 беспилотников были перехвачены. Остальные сбиты зенитно-ракетным комплексом "Панцирь С". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле понимают, что вылазки террористов продолжатся, но оставшийся российский контингент в Сирии обладает всеми возможностями для защиты. Впрочем, с началом политического урегулирования кризиса противостоять придется и нападкам со стороны международных партнеров.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".