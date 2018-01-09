Москва возмущена принятием в Латвии закона о статусе участника Второй мировой

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Министерство иностранных дел России считает кощунственным принятый в Латвии закон "О статусе участника Второй мировой войны". По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, латвийские власти фактически приравняли воевавших на стороне фашистов к воинам антигитлеровской коалиции.

Принятый в Латвии закон "О статусе участника Второй мировой войны" является кощунством и откровенным глумлением над ходом и итогами этой войны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, власти Латвии фактически приравняли воевавших на стороне фашистов к воинам антигитлеровской коалиции. Захарова подчеркнула, что закон вносит еще больший раскол в общество и играет на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобии и межнациональной розни.

"Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений", - заявила она.

По словам Захаровой, российская сторона уже призвала международные структуры, такие как ООН, ОБСЕ и Совет Европы, дать оценку действиям Латвии.