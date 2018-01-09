В Подмосковье пешеход погиб под колесами автомобиля

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Автомобиль Mitsubishi сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода в Чеховском районе Подмосковья. Пострадавший скончался. Сам водитель не скрывался с места аварии, и сейчас с ним работают сотрудники полиции.

В Чеховском районе Подмосковья водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло на 59-м километре Старосимферопольского шоссе. Легковой автомобиль Mitsubishi сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода.

Сам водитель не скрывался с места аварии. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, проводится проверка.