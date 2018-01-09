В Москве проводят "горячую линию" по вопросам качества продуктов
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Управление Роспотребнадзора по Москве до 15 января проводит тематическую "горячую линию" по качеству продуктов питания, а также соблюдению их сроков годности.
Столичное Управление Роспотребнадзора информирует о проведении до 15 января 2018 года тематической "горячей линии" по качеству продуктов питания и срокам их годности. Специалисты проконсультируют потребителей по вопросам нормативных требований к продуктам питания.
Консультирование проводится по телефонам 13 и 14 января (с 9 до 18 часов) по номеру 8(495)687-40-35, с 9 по 12 января (с 9 до 18 часов) по номеру 8(495)687-40-41.
Граждане могут получить необходимую информацию о качестве реализуемых товаров на потребительском рынке, а так же сведения о фальсифицированных продуктах на официальном сайте Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей.