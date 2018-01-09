Арбитраж в Лозанне принял 42 апелляции российских спортсменов

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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии МОК. В Лозанне рассчитывают вынести решения по всем жалобам до 31 января.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета. Об этом говорится в заявлении суда.

"Для каждого спортсмена была открыта арбитражное производство CAS. Процессы проводятся совместно, и совместное слушание состоится, предположительно, в течение недели с 22 января 2018 года. На данный момент ожидается, что CAS примет окончательное решение по каждому делу до 31 января 2018 года", - говорится в сообщении.

По итогам доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном Россию обвинили в государственном вмешательстве в допинговую систему страны. 5 декабря МОК принял решение отстранить сборную России от Олимпиады-2018. Комитет объявил, что к Играм-2018 будут допущены только "чистые" российские спортсмены без допинговой истории. Они смогут выступить под олимпийским флагом в статусе "Олимпийский спортсмен из России". Решение о допуске спортсменов будет принимать специальная комиссия.