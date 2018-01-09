Медведев подписал распоряжения о ряде отставок в правительстве

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Замглавы Минобрнауки Людмила Огородова освобождена от своей должности распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева. Также российский премьер подписал аналогичный документ в отношении заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Евгения Луковникова.

Глава правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минобрнауки Людмилу Огородову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

"Освободить Огородову Людмилу Михайловну от должности заместителя министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - отмечается в сообщении.

Кроме того, премьер-министр подписал распоряжение об отставке заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Евгения Луковникова. Это также произошло в связи с его переходом на другую работу.

В ноябре 2017 года Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра транспорта Валерия Окулова в связи с его переходом на другую работу.