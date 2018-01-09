Скончался оперный певец Александр Ведерников

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Знаменитый советский и российский оперный певец Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни. О времени и месте прощания с бывшим солистом Большого театра будет сообщено позднее.

На 91-м году жизни скончался советский и российский оперный певец, экс-солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

"О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников", - отметила Новикова.

По ее словам, о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской области. В 1955 году он окончил Московскую консерваторию. С 1955 по 1958-й он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сейчас Мариинский театр).

С 1958 по 1990 год Ведерников был солистом Большого театра, а с 2006 по 2009 годы - консультантом по вокалу в Большом театре. В 2008 году он стал художественным руководителем театра "Русская опера" в Москве.