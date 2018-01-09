Путин обсудил с главами МЧС и Минфина программу вооружений

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Владимир Путин обсудил во вторник с главой МЧС Владимиром Пучковым и министром финансов Антоном Силуановым новую госпрограмму вооружений в части, которая касается Министерства по чрезвычайным ситуациям. Президент отметил, что оба ведомства согласовали все вопросы, связанные с реализацией программы.

Президент Владимир Путин на совещании с министром финансов Антоном Силуановым и главой МЧС Владимиром Пучковым обсудил госпрограмму вооружений. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Глава государства также заслушал доклад Владимира Пучкова об основных итогах работы МЧС и Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году, а также приоритетных направлениях их дальнейшего развития.

И во вторник Владимир Путин провел встречу с главой "РусГидро" Николаем Шульгиновым. Он доложил президенту о результатах работы за минувший год и рассказал о создании централизованной системы закупок в энергетической компании, которая позволила сэкономить до 30 миллиардов рублей.

Также Шульгинов проинформировал президента о ликвидации последствий аварии на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции, где в августе прошлого года была повреждена одна из опор. Причиной дефекта стало низкое качество металла. Шульгинов рассказал, что некачественный материал поставлялся от нескольких украинских компаний, поэтому "РусГидро" переориентировалось на отечественных поставщиков. Владимир Путин отдельно остановился на теме работы компании на Дальнем Востоке.