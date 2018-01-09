МИД Турции пожаловался послам России и Ирана на Сирию
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Министерство иностранных дел Турции вызвало послов России и Ирана, чтобы сообщить о нарушении границ зоны деэскалации в Идлибе сирийскими правительственными войсками. Дипломатов попросили призвать Дамаск прекратить данные действия.
Турция пожаловалась России и Ирану на власти Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком МИД.
В министерство были вызваны послы России и Сирии. Им сообщили о нарушениях сирийскими правительственными войсками границ зоны деэскалации в Идлибе. Турецкая сторона попросила Москву и Тегеран призвать власти САР прекратить нарушения границ.
Россия и Иран взаимодействуют с действующим правительством Башара Асада в Сирии, в то время как Турция поддерживает ряд оппозиционных ему групп.
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