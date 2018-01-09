Южная Осетия из-за сильного ветра в горах осталась без света

Теги: В мире электричество южная осетия стихия

Южная Осетия практически полностью осталась без электричества из-за сильного ветра в горах Северной Осетии. Как сообщил гендиректор главного энергетического предприятия республики Алан Габараев, ветер вызывает замыкания на высоковольтной линии. По его словам, энергоснабжение возобновится после того, как стихнет ветер.

Южная Осетия из-за сильного ветра в североосетинских горах оказалась без света. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора государственного предприятия "Энергоресурс Южная Осетия" Алана Габараева.

"Из-за сильного ветра происходят замыкания на высоковольтной линии, не выдерживают пробки на подстанции в Северной Осетии", - сказал он.

По его словам, по этой причине была отключена от электроснабжения линия, которая обеспечивает светом Южную Осетию. Габараев пояснил, что электроснабжение возобновится как только стихнет ветер.