Трамп предрек свою победу над Опрой Уинфри на выборах

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов победить известную телеведущую Опру Уинфри на выборах главы государства в 2020 году. При этом он подчеркнул, что на самом деле она вряд ли будет участвовать в предстоящей президентской гонке.

Знаменитая телеведущая не сможет победить Дональда Трампа на выборах президента США. В этом уверен сам действующий хозяин Белого дома, передает "Интерфакс".

"Да, я обойду Опру на выборах. Опра, это будет очень весело... Мне нравится Опра. Я не думаю, что она будет участвовать в выборах", - отметил Трамп на встрече с конгрессменами.

7 января Опра Уинфри выступила на вручении премии "Золотой Глобус" с речью о расовом и гендерном неравенстве. После этого пользователи социальных сетей стали призывать телеведущую к выдвижению в президенты.

После этого некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Опра действительно рассматривает возможность участия в президентских выборах в США. Однако сама она эти сообщения не подтверждала.

Ранее стало известно, что Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы в 2020 году.