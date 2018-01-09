США не увидели в участии КНДР в ОИ-2018 нарушения санкций против Пхеньяна

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Участие спортсменов из КНДР в зимней Олимпиаде в Пхенчхане не будет нарушать санкции, наложенные СБ ООН за ядерную и ракетную программу Северной Кореи. Об этом рассказала представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Вашингтон приветствует встречу между Пхеньяном и Сеулом и будет работать с Южной Кореей над тем, чтобы участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде не противоречило международным санкциям против КНДР. Об этом заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США приветствуют встречу 9 января между Республикой Корея и Северной Кореей, направленную на обеспечение спокойных, безопасных и успешных зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. США продолжают тесные консультации с представителями Республики Корея, которые обеспечат, чтобы северокорейское участие в зимней Олимпиаде не нарушало санкции, наложенные СБ ООН за незаконную ядерную и ракетную программу Северной Кореи", - приводит ее слова РИА Новости.

Науэрт подчеркнула, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон продолжает консультации по этому вопросу со своей коллегой из Южной Кореи Кан Ген Хва.

Ранее во вторник прошли первые за два года прямые переговоры представителей Северной и Южной Кореи. Они завершились принятием совместного заявления. Из него следует, что обе стороны готовы сделать шаги к снижению военной напряжённости на Корейском полуострове и продолжить диалог. Переговоры прошли в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

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